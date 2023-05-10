Кулеба про можливість замаху на нього чи Зеленського: "Кілька разів ставив собі питання…"

Глава МЗС вважає, що якби кремль міг убити Зеленського, він би обов’язково спробував це зробити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про своє занепокоєння, що росія може атакувати президента Володимира Зеленського або його самого під час їх поїздок залізницею. Однак його заспокоїв один із співробітників служби безпеки.

Про це Кулеба говорив у розмові з журналістами BILD під час спільної поїздки Україною у поїзді.

Його запитали, чому росія ніколи не намагалася вдарити по потягах із Зеленським чи іншими представниками влади.

"Я кілька разів ставив собі це питання, але потім один із співробітників служби безпеки, з яким я розмовляв, сказав: "Ви можете не хвилюватися, це наша робота". Тому я сказав "дякую". Та й взагалі вся залізнична система в Україні працювала всю війну", — відповів Кулеба, додавши, що не так просто атакувати поїзд, що рухається.

За його словами, якби росія мала можливість вбити Зеленського, вона обов’язково зробила б таку спробу. Однак Україна в цьому питанні приймає своєчасні та розумні рішення і діє краще, ніж багато хто очікував.

Журналісти також поцікавилися у глави МЗС, чи не відчуває він загрози свого життя з боку Росії, чи не боїться він, наприклад, отруєння.

"У деяких місцях я волію пити воду тільки із попередньо запечатаних пляшок... Але я не думаю, що я головна ціль", — відповів Кулеба.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сказав Володимир Зеленський під час свого виступу у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.