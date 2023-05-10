Кулеба о возможности покушения на него или Зеленского: "Пару раз задавал себе вопрос…"

Глава МИД считает, что если бы кремль мог убить Зеленского, он бы обязательно попытался это сделать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем беспокойстве, что россия может атаковать президента Владимира Зеленского, либо его самого, во время их поездок железной дорогой. Однако его успокоил один из сотрудников службы безопасности.

Об этом Кулеба говорил в беседе с журналистами BILD во время совместной поездки по Украине в поезде.

Его спросили, почему россия никогда не пыталась ударить по поездам с Зеленским или другими представителями власти.

"Я пару раз задавал себе этот вопрос, но потом один из сотрудников службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы можете не волноваться, это наша работа". Поэтому я сказал спасибо. Да и вообще вся железнодорожная система в Украине работала всю войну", — ответил Кулеба, добавив, что не так-то просто атаковать движущийся поезд.

По его словам, если бы рф имела возможность убить Зеленского, она обязательно бы предприняла такую попытку. Однако Украина в этом вопросе принимает своевременные и разумные решения и действует лучше, чем многие ожидали.

Журналисты также поинтересовались у главы МИДа, не ощущает ли он угрозы собственной жизни со стороны рф, не опасается ли он, например, отравления.

"В некоторых местах я предпочитаю пить воду только из предварительно запечатанных бутылок … Но я не думаю, что я главная цель", — ответил Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Владимир Зеленский во время своего выступления в Международном уголовном суде в Гааге.