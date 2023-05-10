Укр

Кулеба о возможности покушения на него или Зеленского: "Пару раз задавал себе вопрос…"

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Кулеба оценил риски покушения рф на украинских политиков Новость обновлена 10 мая 2023, 12:08
Кулеба оценил риски покушения рф на украинских политиков. Фото МИД Украины

Глава МИД считает, что если бы кремль мог убить Зеленского, он бы обязательно попытался это сделать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о своем беспокойстве, что россия может атаковать президента Владимира Зеленского, либо его самого, во время их поездок железной дорогой. Однако его успокоил один из сотрудников службы безопасности.

Об этом Кулеба говорил в беседе с журналистами BILD во время совместной поездки по Украине в поезде.

Его спросили, почему россия никогда не пыталась ударить по поездам с Зеленским или другими представителями власти.

"Я пару раз задавал себе этот вопрос, но потом один из сотрудников службы безопасности, с которым я разговаривал, сказал: "Вы можете не волноваться, это наша работа". Поэтому я сказал спасибо. Да и вообще вся железнодорожная система в Украине работала всю войну", — ответил Кулеба, добавив, что не так-то просто атаковать движущийся поезд.

По его словам, если бы рф имела возможность убить Зеленского, она обязательно бы предприняла такую попытку. Однако Украина в этом вопросе принимает своевременные и разумные решения и действует лучше, чем многие ожидали.

Журналисты также поинтересовались у главы МИДа, не ощущает ли он угрозы собственной жизни со стороны рф, не опасается ли он, например, отравления.

"В некоторых местах я предпочитаю пить воду только из предварительно запечатанных бутылок … Но я не думаю, что я главная цель", — ответил Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал Владимир Зеленский во время своего выступления в Международном уголовном суде в Гааге.

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#Покушение #Опасность #Владимир Зеленский #Дмитрий Кулеба