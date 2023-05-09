Спецтрибунал для путіна: Кулеба розповів, скільки країн вже готові притягнути агресора до відповідальності

Все більше світових лідерів схиляються до того, що путіна і його посібників потрібно притягнути до відповідальності на спецтрибуналі.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 травня, очолив саміт Основної групи Спеціального трибуналу, ініційований МЗС України. Його учасники підтвердили рішучість притягти росію до відповідальності.

Про це у своєму Twitter написав Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, за спецтрибунал над росією висловилися 37 представників країн-учасниць.

На саміті обговорили створення спеціального трибуналу над росією за військові злочини в Україні. Усі країни висловилися на підтримку цього та висловили готовність залучити найвище керівництво росії за злочин агресії проти України.

"Спеціальний трибунал забезпечить справедливість", — додав Дмитро Кулеба.

Також на саміті була присутня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка 9 травня відвідала Україну. Вона заявила, що ЄС також схвалює таке рішення.

"ЄС підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф. Як перший крок до цього, ми маємо збирати, зберігати та аналізувати докази. Для цього створюється Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України", — заявила вона після зустрічі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, який варіант суду над путіним найвигідніший для України. Як вважає посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, Україні потрібний трибунал, який був би якомога міжнароднішим, і який не буде виключно відповіддю України на агресію росії.