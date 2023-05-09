Спецтрибунал для путина: Кулеба рассказал, сколько стран уже готовы привлечь агрессора к ответственности

Все бельше мировых лидеров склоняются к тому, что путина и его пособников нужно привлечь к ответственности на спецтрибунале

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 мая, возглавил саммит Основной группы Специального трибунала, инициированный МИД Украины. Его участники подтвердили решительность привлечь россию к ответственности.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, "за" спецтрибунал над россией высказались 37 представителей стран-участниц.

На саммите обсудили создание специального трибунала над россией за ее военные преступления в Украине. Все страны высказались в поддержку этого и выразили готовность привлечь высшее руководство россии за преступление агрессии против Украины.

"Специальный трибунал обеспечит справедливость", — добавил Дмитрий Кулеба.

Также на саммите присутствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая 9 мая посетила Украину. Она заявила, что ЕС также приветствуют такое решение.

"ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии рф. Как первый шаг к этому, мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства. Для этого создается Международный центр расследования преступления агрессии против Украины", – заявила она после встречи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой вариант суда над путиным наиболее выгодный для Украины. Как считает посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, Украине нужен трибунал, который был бы как можно более международным, и который не будет исключительно ответом Украины на агрессию россии.