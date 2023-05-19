Замах на Папу? У Ватикан прорвався автомобіль, пролунали постріли, — ЗМІ

Невідомо, чи Папа Франциск був поряд з місцем подій на момент інциденту

Увечері 18 травня через ворота Ватикану, де нещодавно побував президент України Володимир Зеленський, прорвався автомобіль, щоб зупинити його, жандарми змушені були стріляти по колесах. Людина за кермом була у неадекватному стані.

Про це повідомили у Святому престолі, пише агентство АР.

Інцидент стався після 20:00 у четвер, біля воріт Санта-Анна — одного з головних в’їздів до держави Ватикан у самому центрі Риму.

За кермом перебував чоловік з явними психічними проблемами, він зумів прорватися через ворота Ватикану, незважаючи на те, що ватиканські жандарми стріляли в передні колеса авто, і промчав повз гвардійців у внутрішній двір. На подвір’ї Апостольського палацу водій вийшов з машини і його одразу ж затримали.

Як розповіли у Ватикані, водію близько 40 років, у момент інциденту він перебував у "серйозному стані психофізичних змін". Чи Папа Франциск був поруч із місцем інциденту на момент події, невідомо. Він живе на іншому кінці Ватикану в готелі "Санта-Марта" і в цей час зазвичай обідає та йде до своєї кімнати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна та росія погодилися на пропозицію Папи Римського Франциска прийняти спеціальних посланців, щоб обговорити перемир’я під час повномасштабної війни.