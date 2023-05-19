Покушение на Папу? В Ватикан прорвался автомобиль, прозвучали выстрелы, - СМИ

Неизвестно, был ли Папа Франциск рядом с местом событий на момент происшествия

Вечером 18 мая, через ворота Ватикана, где недавно побывал президент Украины Владимир Зеленский, прорвался автомобиль, чтоб остановить его, жандармы вынуждены были стрелять по колесам. Человек за рулем был в неадекватном состоянии.

Об этом сообщили в Святом престоле, пишет агентство АР.

Инцидент произошел после 20:00 в четверг, у ворот Санта-Анна — одного из главных въездов в государство Ватикан в самом центре Рима.

За рулем находился человек с явными психическими проблемами, он сумел прорваться через ворота Ватикана, несмотря на то, что ватиканские жандармы стреляли в передние колеса авто, и промчаться мимо гвардейцев во внутренний двор. Во дворе Апостольского дворца, водитель вышел из машины и его сразу же задержали.

Как рассказали в Ватикане, водителю около 40 лет, в момент инцидента он находился в "серьезном состоянии психофизических изменений". Был ли Папа Франциск рядом с местом событий на момент происшествия, неизвестно. Он живет на другом конце Ватикана в отеле "Санта-Марта" и в это время обычно обедает и уходит в свою комнату.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина и россия согласились на предложение Папы Римского Франциска принять специальных посланников, чтобы обсудить перемирие в ходе полномасштабной войны.