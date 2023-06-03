Єрмак розповів про замахи на себе та Зеленського: "Можуть убити, — але це така робота"

Глава ОПУ розповів про настрої на Банковій у перші дні вторгнення

Після початку вторгнення росії в Україну співробітники Офісу президента були готові до того, що окупанти підуть на штурм Банкової.

Про це розповів в інтерв’ю журналісту та блогеру Дмитру Комарову голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми знали, що у нас є зброя і де вона лежить. І ми уявляли, що в найкритичніший момент робитимемо. Як і всі, ми б до останнього боролися... а далі було б як було", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, чи не боялися вони записувати відео на майданчику перед будівлею ОПУ після початку вторгнення, знаючи, що вона може зазнати ракетного удару, Єрмак повідомив, що на той момент питання безпеки були другорядними. Чиновник додав, що це було необхідно для того, щоб спростувати інформацію російської пропаганди та проросійських політиків про те, що керівництво України втекло з країни.

За його словами, на той момент ніхто ні про які ракети не думав і, мало того, інформацію про ДРГ, які винаймали квартири неподалік Банкової, було отримано набагато пізніше.

"Так, можуть убити, але це така робота", — сказав Єрмак.

Як повідомлялося раніше, напередодні про можливий штурм Банкової розповідав і президент Володимир Зеленський. За його словами, оборону будівлі ОПУ було серйозно сплановано, а в нього під рукою був пістолет.