Ермак рассказал про покушения на себя и Зеленского: "Могут убить, — но это такая работа"

Глава ОПУ рассказал о настроениях на Банковой в первые дни вторжения

После начала вторжения россии в Украину сотрудники Офиса президента были готовы к тому, что оккупанты пойдут на штурм Банковой.

Об этом рассказал в интервью журналисту и блогеру Дмитрию Комарову глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Мы знали, что у нас есть оружие и где оно лежит. И мы представляли, что в самый критический момент будем делать. Как и все мы бы до последнего боролись… а далее было бы как было", — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, не боялись ли они записывать видео на площадке перед зданием ОПУ после начала вторжения, зная, что оно может подвергнуться ракетному удару, Ермак сообщил, что в тот момент вопросы безопасности были второстепенны. Чиновник добавил, что это было необходимо для того, чтобы опровергнуть информацию российской пропаганды и пророссийских политиков о том, что руководство Украины сбежало из страны.

По его словам, в тот момент никто ни о каких ракетах не думал и, мало того, информация о ДРГ, которые снимали квартиры неподалеку от Банковой, была получена гораздо позже.

"Да, могут убить, но это такая работа", — сказал Ермак.

Как сообщалось ранее, накануне о возможном штурме Банковой рассказывал и президент Владимир Зеленский. По его словам, оборона здания ОПУ была серьезно спланирована, а у него под рукой был пистолет.