Групу росіян у формі ЗСУ ліквідували у Києві (відео 18+)

Столиця України під загрозою окупантів

Повідомлення про роботу диверсійної групи переодягнених росіян у Києві, як виявилося, належали до кількох фактів. У Міноборони уточнили, що машини ЗСУ у столиці, в яких нібито були російські диверсанти, виявилися нашими. Це не ті, що пропали під Сумами.

Про це повідомляє замміністра Ганна Маляр.

Автомобілі виявилися ідентичними та були зупинені. Нагадаємо, ЗСУ втратили шість автомобілів, серед яких КРАЗ, ГАЗ-66 та ББМ "Козак".

Пізніше з’явилася інформація від радника голови МВС Антона Геращенка та прес-служби сухопутних військ ЗСУ про знешкодження у Києві диверсійної групи, яка видавала себе за військових України.

Відео містить сцени бойових дій 18+.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці у Києві був можливий авіаудар, але тривога виявилася передчасною. Вночі та рано вранці 25 лютого в столиці були обстріли — пошкоджено кілька житлових будівель. ППО вдалося збити ракети на підльоті, але уламки однієї з них впали на житловий будинок.

Щоб не допустити російські війська до столиці України, було підірвано кілька мостів через річки на підходах до міста.

Також в Україні продовжуються зіткнення по лінії фронту – втрачено Конотоп. Ведуться бої на півдні України. Атака йде і через електронні засоби зв’язку — пошту та соцмережі. Українців попереджають не переходити за неперевіреними посиланнями.