Російські окупанти захопили Конотоп: свіже зведення Генштабу

Росія продовжує атакувати на кількох напрямках.

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках із застосуванням високоточної зброї дальньої дії та оперативно-тактичної авіації.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", — сказано в повідомленні.

На білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 із десантниками на борту.

Наразі ворог, отримавши гідну відсіч захисників Чернігова, намагається обійти місто та вчинити наступ на столицю.

Читайте також: Категорія В регіонах Росіяни взяли в облогу міста на Сумщині і рушили в бік Києва Росіяни взяли в облогу міста на Сумщині і рушили в бік Києва

З цією ж метою, наступу на КИІВ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку КОЗЕЛЕЦЬ-БРОВАРИ та напрямку КОНОТОП-НІЖИН-КИЇВ. Втрачено місто КОНОТОП.

На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж ХЕРСОН, НОВА КАХОВКА, КАХОВКА з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим. Веде бій за українське місто МЕЛІТОПОЛЬ.

На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил.

На Слобожанщині в районах ХАРКОВА та ВАЛУЙКІВ підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу.

Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку.

Загалом Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії зіткнення.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом створив Ставку Верховного головнокомандувача та оголосив загальну мобілізацію.

Станом на кінець першого дня повномасштабної війни РФ з Україною, за попередніми даними, загинуло 137 українців, 316 поранено.