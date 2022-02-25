Российские оккупанты захватили Конотоп: свежая сводка Генштаба
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Россия продолжает атаковать на нескольких направлениях.
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на избранных направлениях с применением высокоточного оружия дальнего действия и оперативно-тактической авиации.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ на странице в Facebook.
"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и АР Крым. С целью устрашения населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", — сказано в сообщении.
На белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу.
С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении КОЗЕЛЕЦ-БРОВАРЫ и направлении КОНОТОП-НЕЖИН-КИЕВ. Утрачен город КОНОТОП.
На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедший на рубеж ХЕРСОН, НОВАЯ КАХОВКА, КАХОВКА с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город МЕЛИТОПОЛЬ.
На Донецком направлении без изменений: противник успеха не имеет, цели выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей не достиг. Не прекращают обстрелы подразделений объединенных сил.
В Слобожанщине в районах ХАРЬКОВА и ВАЛУЙКОВ подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
Группировка Воздушных Сил производит отражение воздушных ударов противника. Продолжает ведение систематических боевых действий. Ведет постоянную воздушную разведку.
В общей сложности Группировка объединенных сил ведет оборонительную операцию и пытается остановить противника по всей линии столкновения.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал Ставку Верховного главнокомандующего и объявил всеобщую мобилизацию
По состоянию на конец первого дня полномасштабной войны РФ с Украиной, по предварительным данным, погибли 137 украинцев, 316 ранены.