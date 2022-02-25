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Російські диверсанти перевдягаються у форму ЗСУ: деталі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Вони нібито рухалися до центру столиці через Оболонь Новина оновлена 25 лютого 2022, 09:29
Вони нібито рухалися до центру столиці через Оболонь

У Мінобороні розповіли про підступність агресора

Російські окупанти захопили дві машини українських захисників та намагаються пробратися до столиці України, і, йомовірно, їм це вдалосья.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. Машини бачили у Гостомелі, до Києва вони заїжджали з боку Оболоні.

У Верховній Раді України повідомляють, що противнику вдалося захопити не лише два авто, які їдуть на початку колони російської техніки, а й інші машини.

Серед техніки, яку російські диверсанти захопили у Нацгвардії, бойові броньовані машини "Козак" — 2 шт, КРАЗ — 3 шт, ГАЗ-66 — 1 шт. Також повідомляється, що ворог переодягся у військову форму української армії. Українців закликають до пильності та у разі отримання інформації — повідомляти правоохоронні органи.

Про те, що до столиці України проникли ворожі диверсанти, говорив напередодні і президент Володимир Зеленський у зверненні до нації в ніч першого дня збройного вторгнення Росії.

Телеграф стежить за ситуацією в країні в режимі онлайн. Водночас киян попередили про можливість авіаудару та закликали сховатись у укриття.

Теги:
#Україна #Київ #Диверсія
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