До Києва зайшли російські диверсанти: подробиці
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До столиці України проникли ворожі диверсанти
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу наприкінці першого дня вторгнення Росії заявив, що до столиці країни проникли групи російських диверсантів.
"Є інформація і про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога", — повідомив Зеленський.
Він також попросив киян бути уважними, а також дотримуватися правил введеної в Києві комендантської години.
При цьому Зеленський наголосив, що залишається в урядовому кварталі "разом із усіма, хто необхідний для роботи центральної влади".
Тим часом кореспондент CNN у Києві з посиланням на джерело у розвідці повідомив, що о 2:00 п’ятниці, 25 лютого, планується штурм Києва.
Раніше у четвер український міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що незабаром очікується нова хвиля атак військ РФ на Україну, включаючи десантні операції.
Як повідомлялося, через вторгнення Росії в Україні 24 лютого вранці було введено військовий стан, а наприкінці доби — оголошено загальну мобілізацію.
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