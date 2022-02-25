До Києва зайшли російські диверсанти: подробиці

До столиці України проникли ворожі диверсанти

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу наприкінці першого дня вторгнення Росії заявив, що до столиці країни проникли групи російських диверсантів.

"Є інформація і про те, що до Києва зайшли диверсійні групи ворога", — повідомив Зеленський.

Він також попросив киян бути уважними, а також дотримуватися правил введеної в Києві комендантської години.

При цьому Зеленський наголосив, що залишається в урядовому кварталі "разом із усіма, хто необхідний для роботи центральної влади".

Звернення Зеленського

Тим часом кореспондент CNN у Києві з посиланням на джерело у розвідці повідомив, що о 2:00 п’ятниці, 25 лютого, планується штурм Києва.

Раніше у четвер український міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що незабаром очікується нова хвиля атак військ РФ на Україну, включаючи десантні операції.

Як повідомлялося, через вторгнення Росії в Україні 24 лютого вранці було введено військовий стан, а наприкінці доби — оголошено загальну мобілізацію.