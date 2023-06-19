Как в остросюжетном фильме: спецслужбы рф пытались убить экс-разведчика, оказавшегося шпионом США

Правительство США резко отреагировало на такие действия россии

Российский президент владимир путин пытался убить американского агента ЦРУ руками спецслужб в 2020 году. Речь идет о высокопоставленном сотруднике военной разведки Александре Потееве, который согласился работать на ФБР больше 10 лет назад.

По информации The New York Times, неудачное покушение на убийство произошло за пределами россии в Майами. В издании отметили, что путин показал готовность перейти черту, чего ранее избегал.

"Красные линии для путина давно прошли. Он хочет, чтобы все эти ребята были мертвы", — сказал Марк Полимеропулос, бывший офицер ЦРУ, курировавший операции в Европе и россии.

Это происшествие не осталось без внимания США. Правительство выслало высших должностных лиц разведки из Вашингтона и ввело санкции, россия сделала аналогичный шаг.

Известно, что Александр Потеев раскрыл информацию, которая привела к многолетнему расследованию ФБР. В 2010 году были пойманы 11 шпионов, которые жили под глубоким прикрытием в пригородах и городах Восточного побережья. У них были вымышленные имена и работали они на обычной работе, то есть ничем не отличались от простых граждан. Вместе с тем шпионов рамках амбициозной попытки службы военной разведки рф собирали информацию и вербовали новых агентов.

Десять из 11 шпионов были высланы обратно в россию. Взамен Москва освободила четырех российских заключенных, в том числе Сергея Скрипаля, бывшего полковника военной разведки, осужденного в 2006 году за продажу секретов Великобритании.

"Заговор, наряду с другими действиями россии, вызвал резкую реакцию правительства США. По словам двух бывших американских чиновников, в апреле 2021 года Соединенные Штаты ввели санкции и выслали 10 российских дипломатов, в том числе начальника резидентуры Службы внешней разведки россии, который базировался в Вашингтоне и у которого оставалось два года до своего турне. Увольнение начальника резидентуры может нанести серьезный ущерб разведывательным операциям, и сотрудники агентства подозревали, что россия, скорее всего, попытается отомстить своему американскому коллеге в Москве, который, по их словам, оставался на этой должности всего несколько недель", — пишет NYT.

Архивное фото Александра Потеева

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава МИД Украины высказался о покушении на Владимира Зеленского. По его словам, если бы Кремль действительно хотел убить украинского президента, то давно бы уже сделал это.