Будут новые провокации и убийства: в Германии ожидают "агрессивных действий" российских шпионов
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В Германии назвали основные вызовы для безопасности страны
Российские шпионы могут начать более агрессивно действовать в странах Запада и особенно в Германии, поэтому в Берлине ожидают новых провокаций.
Как сообщает DW, об этом рассказал глава Федеральной службы по охране конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг.
"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", — отметил он.
При этом Хальденванг добавил, что российские шпионы будут использовать все средства, применяемые в шпионаже и известные людям из фильмов. К этому относятся похищения и убийства людей, включая перебежчиков или оппозиционеров.
"Этому есть много примеров. Это очень грубый стиль", — добавил он.
Кроме того, глава BfV добавил, что опасность также заключается в распространении российской пропаганды, которая влияет на рост экстремизма.
Хальденванг напомнил, что в последние десятилетия в Германию прибыло огромное количество выходцев из бывшего СССР, которые влились в немецкое общество и получили гражданство однако продолжают получать пропаганду из российских источников.
"Мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Сколько именно у нас нет статистических данных. Мы наблюдаем за теми, кто поддерживает российскую пропаганду и реагирует на нее", — добавил он.
Как сообщалось ранее, в СМИ попала информация, что россияне в 2020 году пытались убить в США сотрудника военной разведки Александра Потеева, который согласился работать на ФБР больше 10 лет назад.