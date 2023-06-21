Будут новые провокации и убийства: в Германии ожидают "агрессивных действий" российских шпионов

В Германии назвали основные вызовы для безопасности страны

Российские шпионы могут начать более агрессивно действовать в странах Запада и особенно в Германии, поэтому в Берлине ожидают новых провокаций.

Как сообщает DW, об этом рассказал глава Федеральной службы по охране конституции Германии (BfV) Томас Хальденванг.

"К этому можно отнести деятельность офицеров спецслужб с фальшивыми паспортами, а также усиление хакерских атак вплоть до саботажа", — отметил он.

При этом Хальденванг добавил, что российские шпионы будут использовать все средства, применяемые в шпионаже и известные людям из фильмов. К этому относятся похищения и убийства людей, включая перебежчиков или оппозиционеров.

"Этому есть много примеров. Это очень грубый стиль", — добавил он.

Кроме того, глава BfV добавил, что опасность также заключается в распространении российской пропаганды, которая влияет на рост экстремизма.

Хальденванг напомнил, что в последние десятилетия в Германию прибыло огромное количество выходцев из бывшего СССР, которые влились в немецкое общество и получили гражданство однако продолжают получать пропаганду из российских источников.

"Мы сталкиваемся с пророссийскими протестами, в которых участвуют представители этой диаспоры. Сколько именно у нас нет статистических данных. Мы наблюдаем за теми, кто поддерживает российскую пропаганду и реагирует на нее", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в СМИ попала информация, что россияне в 2020 году пытались убить в США сотрудника военной разведки Александра Потеева, который согласился работать на ФБР больше 10 лет назад.