Может надолго оказаться за решеткой: российский хоккеист обвинен в шпионаже в Польше

Теперь хоккеист может надолго забыть о большом спорте

В Польше задержали российского хоккеиста, которого подозревают в шпионаже в пользу своей страны.

Как пишут российские СМИ, спортсмену грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом и ожидает решения суда.

Как заявили польские власти, шпион действовал в Силезском воеводстве.

"В ходе следствия удалось установить, что задержанный является профессиональным хоккеистом клуба первой лиги. В Польше он осуществлял деятельность, в том числе связанную со сбором информации об объектах критической инфраструктуры в нескольких провинциях. На территории Польши он находится с октября 2021 года", – отмечают там.

Польские СМИ уточняют, что задержанного зовут Максим С.

РосСМИ предполагают, что речь идет о 20-летнем игроке "Заглембе" Максиме Сергееве, который в прошлом сезоне провел 23 матча в национальном первенстве.

Отметим, что это уже 14-й гражданин рф, который был задержан в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами.

Ранее "Телеграф" писал о позиции польских властей в отношении российских шпионов.