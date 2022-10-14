росія та Білорусь відсторонені від участі у найближчих Європейських іграх

Змагання пройдуть без країн-агресорів

Російських та білоруських спортсменів не допустили до участі в Європейських іграх-2023, причому у рф все ще сподіваються потрапити на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомила народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook. Вона подякувала міжнародній спільноті за чітку позицію.

"Європейські ігри-2023 пройдуть без росіян і білорусів! І це дуже хороша новина для всієї спортивної спільноти. Рішення Європейських олімпійських комітетів повністю відповідає духу та літері міжнародного спортивного руху, що бореться з насильством, агресією та війнами. Держави, які продукують зло, не можуть бути його частиною. Дякую за чітку позицію!” — написала Саладуха.

Ольга Саладуха розповіла про усунення росії та Білорусі від Європейських ігор

Ольга зазначила, що минулі Європейські ігри відбулися у Білорусі. З того часу лукашенко перетворив країну на ізгоя, відібравши у білоруських спортсменів шанс реалізувати себе.

Європейські ігри-2023 пройдуть у Кракові (Польща) з 9 по 25 червня.

Раніше повідомлялося, що УЄФА поки не збирається усувати Білорусь від участі у відборі на Євро-2024.

Нагадаємо, колишня перша ракетка України Олександр Долгополов гостро висловився з приводу допуску російських тенісистів до міжнародних змагань.