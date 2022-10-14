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росія та Білорусь відсторонені від участі у найближчих Європейських іграх

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Європейські ігри-2023 пройдуть без росіян та білорусів Новина оновлена 14 жовтня 2022, 19:52
Європейські ігри-2023 пройдуть без росіян та білорусів

Змагання пройдуть без країн-агресорів

Російських та білоруських спортсменів не допустили до участі в Європейських іграх-2023, причому у рф все ще сподіваються потрапити на Олімпійські ігри-2024.

Про це повідомила народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook. Вона подякувала міжнародній спільноті за чітку позицію.

"Європейські ігри-2023 пройдуть без росіян і білорусів! І це дуже хороша новина для всієї спортивної спільноти. Рішення Європейських олімпійських комітетів повністю відповідає духу та літері міжнародного спортивного руху, що бореться з насильством, агресією та війнами. Держави, які продукують зло, не можуть бути його частиною. Дякую за чітку позицію!” — написала Саладуха.

Ольга Саладуха розповіла про усунення росії та Білорусі від Європейських ігор
Ольга Саладуха розповіла про усунення росії та Білорусі від Європейських ігор

Ольга зазначила, що минулі Європейські ігри відбулися у Білорусі. З того часу лукашенко перетворив країну на ізгоя, відібравши у білоруських спортсменів шанс реалізувати себе.

Європейські ігри-2023 пройдуть у Кракові (Польща) з 9 по 25 червня.

Раніше повідомлялося, що УЄФА поки не збирається усувати Білорусь від участі у відборі на Євро-2024.

Нагадаємо, колишня перша ракетка України Олександр Долгополов гостро висловився з приводу допуску російських тенісистів до міжнародних змагань.

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#Ольга Саладуха #Європейські ігри