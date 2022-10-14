россия и Беларусь отстранены от участия в ближайших Европейских играх

Соревнования пройдут без стран-агрессоров

Российских и белорусских спортсменов не допустили к участию в Европейских играх-2023, при этом в рф все еще надеются попасть на Олимпийские игры-2024.

Об этом сообщила народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха на своей странице в Facebook. Она поблагодарила международное сообщество за четкую позицию.

"Европейские игры-2023 пройдут без россиян и белорусов! И это очень хорошая новость для всего спортивного сообщества. Решение Европейских олимпийских комитетов полностью соответствует духу и букве международного спортивного движения, борющегося с насилием, агрессией и войнами. Государства, производящие зло, не могут быть его частью. Спасибо за четкую позицию!" — написала Саладуха.

Ольга Саладуха рассказала об отстранении рф и Беларуси от Европейских игр

Ольга отметила, что прошлые Европейские игры прошли в Беларуси. С того времени лукашенко превратил страну в изгоя, отобрав у белорусских спортсменов шанс реализовать себя.

Европейские игры-2023 пройдут в Кракове (Польша) с 9 по 25 июня.

Ранее сообщалось, что УЕФА пока не собирается отстранять Беларусь от участия в отборе на Евро-2024.

Напомним, бывшая первая ракетка Украины Александр Долгополов остро высказался по поводу допуска российских теннисистов к международным соревнованиям.