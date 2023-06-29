"Скоти!" в росії бісяться через міжнародний бан

У росії істерять через не допуск хокейної збірної на чемпіонат світу

Збірній росії не варто брати участь у чемпіонаті світу з хокею у статусі біженців. До речі, всі збірні рф в цьому виді спорту відсторонені від міжнародних змагань.

Про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Олександр Кожевніков, передає legalbet.ru. Радянський чемпіон образив Міжнародну федерацію хокею (IIHF), а також голову цієї організації Люка Тардіфа. Додамо, що нещодавно у ЗМІ просочилася інформація про те, росіян хочуть допустити до Олімпіади у Парижі у статусі біженців, щоправда, у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) це не підтвердили.

"Якщо нас повернуть – здорово! Чи зможемо ми з наскоку взяти чемпіонат світу?

Міжнародна федерація хокею – скоти. Одні розмови люблять побалакати, і француз цей марить (глава IIHF Тардіф – прим. ред.). Я їм не довіряю. Потрібно ще подивитися, на яких умовах нас повернуть.

Можуть сказати: а ви в нас будете біженцями. Тоді н***я нам цей чемпіонат світу?" — заявив Кожевніков.

Нагадаємо, у рф вважають успіх збірної Латвії на ЧС-2023 з хокею своїм. Додамо, що латвійці на змаганнях вибороли "бронзу".