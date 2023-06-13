Екскерманич "Донбасу" навів сміхотворний привід

Колишній головний тренер збірної України з хокею Андрій Назаров вимагає повернути росію на чемпіонат світу. Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні росії та Білорусі від участі в усіх міжнародних турнірах, що проходять під егідою організації.

Про це він заявив сайту Чемпионат. За його словами, президенту IIHF Люку Тардіфу час вникнути в "специфіку російської мови, російської культури та російського спорту".

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"росія ні перед ким не прогинається і ніколи не прогнеться, чим швидше французький управлінець це зрозуміє, тим краще всім, у тому числі всьому світовому хокею", — вважає Назаров.

Екскерманич збірної України з рф також привітав своїх співвітчизників з днем росії, закликавши "любити і пишатися своєю мовою і своєю батьківщиною".

У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24. Після цього дворазовий олімпійський чемпіон, депутат Держдуми рф В’ячеслав Фетісов заявив про те, що транслювати та обговорювати чемпіонат світу з хокею в росії — це злочин.

Раніше повідомлялося про інцидент із футболкою з написом "росія" на ЧС-2023.