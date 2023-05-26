У росії заявили, що дивитися чемпіонат світу без рф — злочин

Команду рф не пустили на турнір

Транслювати та обговорювати чемпіонат світу з хокею в росії — це злочин. З розкладом, прямими трансляціями, результатами та відеооглядами матчів ЧС-2023 з хокею можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Про це заявив дворазовий олімпійський чемпіон, депутат Держдуми рф В’ячеслав Фетісов. Росіян та білорусів не пустили на турнір через повномасштабне вторгнення рф в Україну

"Для мене немає чемпіонату світу з хокею. Я вважаю, що цей злочин – показувати його у нас у країні, ще й обговорювати його підсумки. Тема для мене закрита. Цей злочин – обговорювати чемпіонат світу. Коли сам себе не поважаєш, поважати ніхто не буде ", — заявив Фетісов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) усунула збірні росії та Білорусі від участі у всіх міжнародних турнірах, що проходять під егідою організації. У лютому 2023 року IIHF продовжила усунення росіян на весь сезон-2023/24. ЧС-2023 з хокею проходить у Ризі (Латвія) та Тампере (Фінляндія) з 12 по 28 травня, хоча спочатку змагання мали пройти в Санкт-Петербурзі (рф), проте IIHF не дозволила проводити турнір у країні-агресорі.

Раніше повідомлялося про інцидент із футболкою з написом "росія" на ЧС-2023.