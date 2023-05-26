В россии заявили, что смотреть чемпионат мира без рф - преступление

Команду россии не пустили на турнир

Транслировать и обсуждать чемпионат мира по хоккею в россии — это преступление. С расписанием, прямыми трансляциями, результатами и видеообзорами матчей ЧМ-2023 по хоккею можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов. Россиян и белорусов не пустили на турнир из-за полномасштабного вторжения рф в Украину

"Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление – показывать его у нас в стране, еще и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление – обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет", – заявил Фетисов.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные рф и Беларуси от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации. В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24. ЧМ-2023 по хоккею проходит в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия) с 12 по 28 мая, хотя изначально соревнования должны были пройти в Санкт-Петербурге (рф), однако IIHF не разрешила проводить турнир в стране-агрессоре.

Ранее сообщалось об инциденте с футболкой с надписью "россия" на ЧМ-2023.