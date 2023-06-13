Экс-рулевой "Донбасса" привел смехотворный повод

Бывший главный тренер сборной Украины по хоккею Андрей Назаров потребовал вернуть россию на чемпионат мира. Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные рф и Беларуси от участия во всех международных турнирах, проходящих под эгидой организации.

Об этом он заявил сайту Чемпионат. По его словам, президенту IIHF Люку Тардифу пора вникнуть в "специфику русского языка, русской культуры и русского спорта".

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"россия ни перед кем не прогибается и никогда не прогнется, чем быстрее французский управленец это поймет, тем будет лучше всем, в том числе всему мировому хоккею", — считает Назаров.

Экс-рулевой сборной Украины из рф также поздравил своих соотечественников с днем россии, призвав "любить и гордиться своим языком и своей родиной".

В феврале 2023 года IIHF продлила отстранение россиян на весь сезон-2023/24. После этого двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы рф Вячеслав Фетисов заявил о том, что транслировать и обсуждать чемпионат мира по хоккею в россии — это преступление.

Ранее сообщалось об инциденте с футболкой с надписью "россия" на ЧМ-2023.