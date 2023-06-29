"Скоты!" в рф бесятся из-за международного бана

В россии истерят из-за не допуска хоккейной сборной на чемпионат мира

Сборной россии не стоит участвовать в чемпионате мира по хоккею в статусе беженцев. К слову, все сборные рф в этом виде спорта отстранены от международных соревнований.

Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников, передает legalbet.ru. Советский чемпион оскорбил Международную федерацию хоккея (IIHF), а также главу этой организации Люка Тардифа. Добавим, что недавно в СМИ просочилась информация о том, россиян хотят допустить до Олимпиады в Париже в статусе беженцев, правда, в Международном олимпийском комитете (МОК) не подтвердили это.

"Если нас вернут – здорово! Сможем ли мы с ходу взять чемпионат мира? Не скажу. Если будут НХЛ-цы, то да. Только толку об этом сейчас говорить. Спокойно готовимся и ждем, когда у них там мозги встанут на место.

Международная федерация хоккея – скотская организация. Одни разговоры, любят поболтать, и француз этот бредит (глава IIHF Тардиф – прим. Ред.). Я им не доверяю. Надо еще посмотреть, на каких условиях нас вернут.

Могут сказать: а вы у нас беженцами будете. Тогда н***я нам этот чемпионат мира?" – заявил Кожевников.

Напомним, в рф считают успех сборной Латвии на ЧМ-2023 по хоккею своим. Добавим, что латвийцы на соревнованиях завоевали "бронзу".