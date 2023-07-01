"Сровнять с землей Варшаву": в рф истерят из-за задержания спортсмена-шпиона в Польше

В рф отреагировали на скандал с российским шпионом в Польше

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов пригрозил Польше и Германии в связи с задержанием российского хоккеиста.

Соответствующий комментарий Тихонова доступен на Metaratings.ru. Бывший биатлонист считает, что страны ЕС следует наказать, ведь они не уважают рф.

"Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

Я бы уже давно сровнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений. Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали?

Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали", – заявил Тихонов.

Пресс-секретарь президента рф владимира путина Дмитрий Песков высказался о задержании российского хоккеиста в Польше.

"Я уверен, что посольство это все будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим.

Хотя, конечно, посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей.

Поэтому какой-то более детальной информацией мы сейчас не располагаем, к сожалению", — цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель МИД рф Мария Захарова выразила Варшаве протест.

"Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь.

Как заявил прокурор Польши, это "14 случай ареста российских граждан". Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения", — цитирует Захарову ТАСС.

Напомним, в Польше проходят Европейские игры, куда не пустили ни россиян, ни белорусов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).