Бывший спортсмен-чемпион стал пропагандистом кремля

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, который грозил войной Германии и Польши из-за хоккеиста-шпиона из рф, вновь отметился абсурдным заявлением.

Соответствующий комментарий экс-биатлониста доступен на сайте Р-Спорт. Из-за нелепости высказывания в сети назвали Тихонова "собутыльником" бывшего президента рф дмитрия медведева, который после начала полномасштабного вторжения россии в Украину частенько размахивает "ядерной дубиной". Александр убежден в том, что россию допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, если рф победит в войне.

"Я сейчас нахожусь в Беларуси – стране, пригодной для жизни. Но я россиянин и настоящий патриот своей страны.

После победы в СВО у нас будут отличные перспективы, для нас все дороги будут открыты", – сказал Тихонов.

Пользователи со смехом восприняли слова советского чемпиона. Многие намекнули, что такой бред можно сказать лишь под алкоголем.

Отметим, Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать атлетов из рф и Беларуси на соревнования в нейтральном статусе, однако решение по Олимпиаде еще не принято.

Ранее Тихонов оскорбил украинцев, заявив, что они без россии никто. Также советский чемпион называл Францию помойкой.