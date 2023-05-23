Гражданская война с "БНР", а виновата почему-то Украина: медведев снова грозит ядерным оружием

Медведев пригрозил союзникам Украины "ядерным апокалипсисом"

Известный "Telegram-воин" и бывший президент рф дмитрий медведев, который любит угрожать всему миру "ядеркой", закрыл свое любимое приложение и теперь делает это вживую. Новую порцию угроз он выдал во время своего выступления в Лаосе.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, например, медведев пригрозил союзникам Украины "ядерным апокалипсисом" за помощь оружием.

"Чем более разрушительным будет поставляемое Киеву оружие, тем более вероятен сценарий ядерного апокалипсиса", — говорит он.

Кроме того, российский чиновник попытался переложить ответственность за "гражданскую войну" в Белгородской области на Украину. Он абсолютно бездоказательно заявил, что утверждения Киева о том, что наша страна не имеет отношения к диверсионным вылазкам в россии, якобы являются "абсолютным враньем".

"Диверсионные группы Киева нужно уничтожать "как крыс" и даже не брать в плен", — добавляет он.

В позже он и вовсе выдал, что "в конечном счете за диверсионные вылазки ответственны спонсоры киевского режима — США, ЕС и Британия".

Напомним, уже сутки на территории Белгородской области рф продолжается "гражданская война", ведь русские добровольцы, которые 22 мая зашли туда, чтобы "освободить" территории от диктатуры кремля, до сих пор продолжают туда прибывать. Они уже окапываются возле приграничных сел, а россия отправляет новые войска в регион.