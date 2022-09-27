"Бункер глубже, чем у путина?": медведев снова насмешил сеть ядерными угрозами Украине

Кремлевский политик убежден, что россии все еще угрожают некие силы запада и, конечно же, Украина

Тема вероятного начала ядерной войны из-за российской агрессии с каждым днем развивается все больше и больше. Так, утром 27 сентября на эту тему уже в который раз высказался замглавы совфеда рф дмитрий медведев, попутно нахамив Западу и снова унизив Украину. Нашу страну он прямым текстом назвал "нацистской" и находящейся под управлением стран НАТО, попутно предположив, что будет, если рф таки ударит ядерным оружием по нашей территории.

Свое истерическое заявление медведев традиционно опубликовал в личном Telegram-канале. Он подчеркнул, что рф вполне способна применить "ядерку", но лишь в определенных случаях. Это касается либо непосредственного нападения на рф с использованием подобного вооружения, либо появлению угрозы самому существованию россии.

Также политик подчеркнул, что страна-агрессор следит, чтобы у "враждебных соседей" не появилось ядерного оружия. Именно в этом аспекте он впервые и упоминает Украину, вновь используя пропагандистские высказывания насчет нацизма.

"На разум и политическую волю киевского режима рассчитывать бессмысленно. А вот на здравый смысл и чувство самосохранения потворствующих им вражеских стран хрупкая надежда ещё остаётся. Они понимают: если угроза России превысит установленный предел опасности, нам придётся ответить", — заявил медведев.

Также он не исключил возможности ядерного удара по Украине, сразу же добавив, что Москва вряд ли дождется ответа от НАТО. По его мнению, западные союзника Киева не рискнут спасать "никому не нужную погибающую Украину", заботясь, в первую очередь, о своих гражданах.

Интересно, что заявления медведева во многом критикуют даже его соотечественники. Часть из них не воспринимает его всерьез, припоминая ему вероятную любовь к алкоголю, а часть — весьма взволнована "ядерными" перспективами.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким ядерным шантажом недавно выделилось российское МИД и причем здесь прямые угрозы США.