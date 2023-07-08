Футбольный судья взял оружие в руки и пошел убивать украинцев

31-летний российский футбольный арбитр Даниил Шеметов нашел свою смерть, воюя в составе оккупационных войск против Украины. Накануне в Украине погиб частично мобилизированный российский хоккеист-захватчик.

О гибели рефери сообщил официальный сайт Российского футбольно союза (РФС). В организации называли Шеметова перспективным судьей.

"Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра.

Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет Первой лиге и уже получал ответственные матчи в Пути регионов Фонбет Кубка россии.

РФС оказывает семье всю необходимую помощь, кроме того, коллеги Шеметова окажут его семье дополнительную финансовую поддержку", – цитирует РФС прокремлевское издание ТАСС.

В сезоне 2019/20 Шеметов начал работать во Второй лиге — третьем по силе дивизионе чемпионата рф. В общей сложности он отсудил 41 матч, также работал на 5 играх Кубка россии.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте защитника футбольного клуба "Рубин" из Брянской области.

Напомним, российский каратист-оккупант скончался от ранений, полученных на войне против Украины.