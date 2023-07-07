В рф хотят заставить спортсменов давать присягу
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Власти рф, похоже, хотят удержать спортсменов от бегства
Депутат Госдумы рф Султан Хамзаев предложил, чтобы спортсмены давали присягу при попадании в национальную команду россии. Возможно, это связано с массовым побегом российских спортсменов в другие страны.
Соответствующий комментарий Хамзаева доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. По его словам, российские атлеты должны понимать, что они побеждают в интересах государства.
"Спортсмены должны давать присягу родине при зачислении в сборные команды россии. Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству", – сказал Хамзаев.
В сети со смехом восприняли слова Хамзаева. Пользователи отметили, что российский депутат сам же нарушает кремлевский нарратив о спорте вне политики.
Ранее сообщалось, что российская серебряная призерша Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень перешла в сборную Узбекистана. Кроме того, чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова перешла в национальную команду Франции. Также представлять Францию будет российская теннисистка Варвара Грачева.