В рф хотят заставить спортсменов давать присягу

Власти рф, похоже, хотят удержать спортсменов от бегства

Депутат Госдумы рф Султан Хамзаев предложил, чтобы спортсмены давали присягу при попадании в национальную команду россии. Возможно, это связано с массовым побегом российских спортсменов в другие страны.

Соответствующий комментарий Хамзаева доступен на прокремлевском сайте Р-Спорт. По его словам, российские атлеты должны понимать, что они побеждают в интересах государства.

"Спортсмены должны давать присягу родине при зачислении в сборные команды россии. Это должно быть обязательство, присяга своей стране, своему Отечеству", – сказал Хамзаев.

В сети со смехом восприняли слова Хамзаева. Пользователи отметили, что российский депутат сам же нарушает кремлевский нарратив о спорте вне политики.

Ранее сообщалось, что российская серебряная призерша Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень перешла в сборную Узбекистана. Кроме того, чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова перешла в национальную команду Франции. Также представлять Францию будет российская теннисистка Варвара Грачева.