Издеваются над нами: у известного тренера "подгорело" из-за отношения к спортсменам из россии

МОК разрешила российским спортсменам участвовать в соревнованиях, но под нейтральным флагом

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Железняков публично выразил свое недовольство тем фактом, что многие европейские и мировые федерации запрещают использование символики страны-оккупанта на соревнованиях.

В интервью российским СМИ он отметил, что над его страной "издеваются".

В частности, Железняков потребовал, чтобы Международный олимпийский комитет разрешил использовать флаг россии и включать гимн его страны на официальных турнирах.

"Ты выступаешь за страну, ты ее лицо, престиж, и тут идешь под нейтральным флагом. Нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили.

Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды. Они ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны – это то же самое, что отречься от своих родителей", – пожаловался он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Международная федерация фехтования решила допустить россиян и белорусов к международным турнирам.