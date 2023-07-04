Знущаються з нас: у відомого тренера "підгоріло" через ставлення до спортсменів з росії

МОК дозволила російським спортсменам брати участь у змаганнях, але під нейтральним прапором

Російський тренер з фігурного катання Олексій Железняков публічно висловив своє невдоволення тим фактом, що багато європейських та світових федерацій забороняють використання символіки країни-окупанта на змаганнях.

В інтерв’ю російським ЗМІ він зазначив, що з його країни "знущаються".

Зокрема, Залізняков вимагав, щоб Міжнародний олімпійський комітет дозволив використати прапор росії та включати гімн його країни на офіційних турнірах.

"Ти виступаєш за країну, ти її обличчя, престиж, і тут йдеш під нейтральним прапором. Нам сіли на шию, звісивши ноги і ще плюють зверху на голову. Ми, як кажуть, підставили одну щоку, а нас побили.

Тепер навіть спортсмени кажуть, що не готові виступати у такому статусі. Ще й не допускають тих, хто належить до збройних сил. Це робиться цілеспрямовано, щоб зробити розлад. Провокація чистої води. Вони ставлять умови, що ми будемо під білим нейтральним прапором, без гімну, без імені. Зректися своєї країни – це те саме, що зректися своїх батьків", – поскаржився він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Міжнародна федерація фехтування вирішила допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів.