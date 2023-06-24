"Чому до росіян таке ставлення": олімпійська чемпіонка з росії раптово прозріла

Спортсменка вважає, що росіянам потрібно простіше поводитися з іншими людьми

Вже колишня російська спортсменка Анастасія Назаренко, яка є олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 з художньої гімнастики у груповому багатоборстві, несподівано зрозуміла, чому до її співгромадян негативно ставляться за кордоном.

У своєму Instagram вона написала пост на цю тему.

За словами спортсменки, російськомовні громадяни за кордоном поводяться погано, у зв’язку з чим вони нариваються на таке саме ставлення у відповідь.

"Люди не хочуть дружити з людьми, які не nice з ними, і я помітила, що деяке російськомовне населення абсолютно поводиться не nice з іншими людьми, як у себе в країні, так і за її межами, а потім скаржаться на долю, що у них все не так у житті, і не можуть зрозуміти, чому до росіян таке ставлення. А воно так і буде, доки самі ви не змінитеся", — зазначила вона.

Цікаво, що 2022 року Назаренко змінила російське громадянство на американське.

Раніше "Телеграф" писав про те, що дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики та телекоментатор Лідія Іванова не розуміє, чому від міжнародних змагань усунули Білорусь.