"Їм погано!" Радянська чемпіонка заявила про страждання Заходу без росії

86-річна гімнастка розмовляє штампами кремлівської пропаганди

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики та телекоментатор Лідія Іванова не розуміє, чому від міжнародних змагань усунули Білорусь. Напередодні знаменита радянська гімнастка з України Оксана Омелянчик отримала світове зізнання.

Про це вона заявила в інтерв’ю "СЕ". Крім того, Іванова висловилася про міжнародні змагання без російських атлетів.

"Не виходить спорт поза політикою. Зараз МОК заворушився і збирається повернути росію та Білорусь. За що сусідів усунули, взагалі не розумію. Але в регламентах та хартіях немає жодного слова, що хтось щось має підписувати. І ми повинні цьому підкоритися. Та милий мій, пішли ви тоді зі своїми умовами! Допускаєте всіх або нікого.

Їм погано! Вони дуже страждають без нас. У них усі ці Олімпіади та чемпіонати — другосортні, як курка протухла. Що за конкуренція, коли немає головних суперників? Коментувала ж чемпіонати Європи та світу з гімнастики. Ну туга тугою. І не тому, що я патріотка, як інші скажуть. Там беруть золоті медалі, по-чесному, 20-25 номери рейтингу. Змагання на кілька рангів нижчі", — заявила Іванова.

Раніше повідомляли, що українські гімнасти успішно виступили на чемпіонаті Європи-2023.

Нагадаємо, українські акробати двічі піднімалися на подіум за підсумками етапу Кубка світу у Португалії.