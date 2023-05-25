"Им плохо!" Советская чемпионка заявила о страданиях Запада без россии

86-летняя гимнастка разговаривает штампами кремлевской пропаганды

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и телекомментатор Лидия Иванова не понимает, почему от международных соревнований отстранили Беларусь. Накануне знаменитая советская гимнастка из Украины Оксана Омельянчик получила мировое признание.

Об этом она заявила в интервью "СЭ". Кроме того Иванова высказалась о международных соревнованиях без российских атлетов.

"Не получается спорт вне политики. Сейчас МОК зашевелился и собирается вернуть россию и Белоруссию. За что соседей отстранили, вообще не понимаю. Но в регламентах и хартиях нет ни слова, что кто-то что-то должен подписывать. И мы должны этому подчиниться?! Да милый мой, пошли вы тогда со своими условиями! Допускаете всех либо никого.

Им плохо! Они очень страдают без нас. У них все эти Олимпиады и чемпионаты — второсортные, как курица протухшая. Что это за конкуренция, когда нет главных соперников? Комментировала же чемпионаты Европы и мира по гимнастике. Ну тоска тоской. И не потому, что я патриотка, как другие скажут. Там берут золотые медали, по-честному, 20-25-е номера рейтинга. Соревнования на несколько рангов ниже", — заявила Иванова.

Ранее сообщалось, что украинские гимнасты успешно выступили на чемпионате Европы-2023.

Напомним, украинские акробаты дважды поднимались на подиум по итогам этапа Кубка мира в Португалии.