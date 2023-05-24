"Думала об Украине и мне хотелось плакать": украинская грация рассказала о победе на Евро

Украинская гимнастка прокомментировала успешное выступление на чемпионате Европы

Новоиспеченная чемпионка Европы Виктория Оноприенко очень хотела поднять украинский флаг на Евро в Баку, где она стала лучшей в упражнениях с обручем.

Об этом гимнастка рассказала в интервью "Телеграфу". Спортсменка также отметила помощь Азербайджану в подготовке украинской команды.

Виктория, накануне чемпионата Европы вы остались на сбор в Баку, где раньше проходил Кубок мира. Расскажи о тренировочном лагере в столице Азербайджана.

Я считаю, что остаться в Баку на сбор это была прекрасная идея нашего тренерского штаба, ведь тренировочный процесс дома проходит очень сложно из-за войны. Мы тренируемся в Киеве, где очень часто есть ракетная опасность, раздаются воздушные тревоги, и нам приходится постоянно спускаться в укрытия.

В то же время в Азербайджане нам предоставили все условия для проживания и тренировок, за что я очень благодарна местной федерации гимнастики. Благодаря этому сбору, который мы проводили в том же зале, в котором потом и проходил чемпионат Европы, мы смогли привыкнуть к условиям, которые здесь есть, и нам было потом комфортнее выступать.

Сбор за границей чем отличался от тренировок дома?

В общем, тренировочный процесс у нас не изменился, но здесь он, я бы сказала, был более продуктивным, ведь в Баку было больше ковров, на которых мы отрабатывали свое мастерство. И те, кто выступал в индивидуальных упражнениях, и те, кто соревновался в групповых упражнениях, могли каждую тренировку работать на отдельном ковре. В общей сложности мы работали по две тренировки шесть раз в неделю.

Довольна ли ты условиями, предоставленными команде азербайджанской стороной?

Да, я полностью удовлетворена теми условиями, которые у нас были. У нас было трехразовое питание: мы завтракали, обедали и ужинали в том же спортивном комплексе, где тренировались, поэтому все было рядом. А жили мы в гостинице, где в 2015 году жили участники первых Европейских игр, которые принимал Баку. Этот отель был через дорогу от тренировочного зала.

Какие твои эмоции по завершении чемпионата Европы, где ты смогла завоевать индивидуальное золото и серебро в команде?

Я безгранично счастлива, что мы вместе с нашей командой и тренерским штабом, вложившим в нас все свои силы и знания, смогли добыть в борьбе серебро в командном зачете и золото в индивидуальных упражнениях с обручем. Выступления в командном зачете были особенно волнующими, ведь ты переживаешь не только за себя, но и за других девушек, которые тоже должны показать себя ради общего результата.

Что касается моего золота, то я очень хотела поднять флаг Украины на высшую ступень пьедестала, и я безгранично рада, что мне с помощью наших тренеров удалось это сделать.

Награждение в командном зачете

В финале с обручем ты завоевала золото. Можешь вспомнить, как проходило выступление в этой дисциплине?

Потому что это был уже четвертый день соревнований, было очень сложно. Перед этим я выступала в двух видах в первый день, во второй день еще в двух и в третий – в all-around, поэтому было очень сложно физически. Переживания были не такие, как в квалификации, но тоже были, однако я понимала, что я готова, что могу достичь результата, и у меня это получилось.

Я пыталась отвлечься от того, что я устала, и настраивала себя отдать все ради победы.

Награждение Виктории Оноприенко на Евро

Также ты стала четвертой в финалах с мячом и булавами, и шестой – в финале с лентой. Можешь припомнить выступление в этих видах программы?

На второй вид я была спокойнее, однако это было новое упражнение, мы его только перед чемпионатом Европы обновили под нашу украинскую мелодию. Поэтому для меня было очень ответственно хорошо выступить, и я выступила гораздо лучше, чем в первый и второй день.

Перед булавами я тоже была собрана, выступила хорошо, однако была небольшая ошибка, я немного не успела под музыку, буквально на одну секунду. А на ленте я на глупости, на передаче из руки в руку потеряла, и не понимаю, почему поставили столь низкую оценку.

Ты сказала, что хотела поднять флаг Украины на чемпионате Европы. Когда тебе это удалось, ты стояла на пьедестале и слушала гимн Украины, о чем ты думала?

Я думала о нашей стране и мне хотелось плакать. Я не верила, что смогла завоевать золото. Правда, через несколько часов спустя я уже начала понимать, что на самом деле сделала. Я посвящаю эту победу нашей стране.

По-твоему, наша команда может оставаться довольной выступлением на чемпионате Европы?

Да, конечно. Это для нас хороший толчок для успешного выступления на предстоящем чемпионате мира, где будут разыгрываться олимпийские лицензии.

Победное выступление Виктории Оноприенко

Как тебе организация соревнований?

В принципе все было хорошо, мне все понравилось. Было много ковров для выступления, все было расписано хорошо по расписанию. Организаторы справились со своей задачей хорошо.

А каково было отношение к нашей команде со стороны спортсменок из других стран?

К нам часто подходят девушки из других стран, поддерживают, спрашивают, как дела дома, мы рассказываем им о войне. Конечно, это смотря, кто из каких стран, но вообще войной у нас до сих пор интересуются и переживают.

Чувствовала ли ты поддержку болельщиков?

Да, я очень сильно чувствовала поддержку. Даже когда в Баку был Кубок мира, нас очень сильно поддерживали. Украинцев на трибунах было меньше, однако их отсутствие компенсировали поклонники художественной гимнастики из других стран, которые очень хорошо поддерживали, выкрикивали нам "Слава Украине!", поэтому это было очень приятно.

Наши болельщики постоянно пишут в социальные сети, активно комментируют, желают успеха. Мы им за такую поддержку очень благодарны, мы ее очень ценим.

Что бы ты в заключение хотела сказать украинским болельщикам?

В первую очередь, я хочу поблагодарить их за теплые слова, за то, что они всегда с командой. Хочу всем пожелать, чтобы поскорее нашей победой завершилась война, чтобы мы все держались вместе. Мы на нашем спортивном фронте будем бороться до конца и радовать хорошими выступлениями и высокими результатами.

Напомним, чемпионка Украины и Европы по художественной гимнастике решила выступать за сборную Израиля.

Ранее "Телеграф" сообщал об успешном выступлении украинской гимнастки в Польше.