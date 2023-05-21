Украинская грация покорила Евро (видео)
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Спортсменка показала отличный результат
Украинские художественные гимнастки успешно выступили на чемпионате Европы в Баку (Азербайджан). Накануне стало известно, что украинская грация переходит в сборную Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба Федерации художественной гимнастики Украины в Facebook. На счету нашей команды две медали.
Наши грации завоевали "серебро" в командном первенстве. Кроме того, "золото" завоевала Виктория Оноприенко в финале с обручем.
Также наши девушки показали высокие результаты во всех видах:
- Юниорская сборная Украины в групповых упражнениях показала 4-е результаты в многоборье и в финале с 5 мячами (7-й результат в финале с 5 скакалками);
- Полина Карика показала 5-й результат в финале индивидуального многоборья;
- Виктория Оноприенко показала 4-е результаты в финалах с мячом и булавами (6-й результат в финале с лентой);
- Сборная Украины в групповых упражнениях показала 4-е результаты в многоборье и в финале с 3 лентами/2 мячами (6-й результат в финале с 5 обручами).
Ранее сообщалось, что украинская гимнастка Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль в многоборье на турнире "Gdynia Rhythmic Stars 2023" в Польше. Напомним, на международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии украинки завоевали четыре медали.