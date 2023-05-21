Українська грація підкорила Євро (відео)

Спортсменка показала чудовий результат

Українські художні гімнастки успішно виступили на чемпіонаті Європи у Баку (Азербайджан). Напередодні стало відомо, що українська грація переходить до збірної Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба Федерації художньої гімнастики України у Facebook. На рахунку нашої команди дві медалі.

Наші грації вибороли "срібло" у командній першості. Крім того, "золото" виборола Вікторія Онопрієнко у фіналі з обручем.

Також наші дівчата показали високі результати у всіх видах:

Юніорська збірна України у групових вправах показала 4-і результати у багатоборстві та у фіналі з 5 м’ячами (7-й результат у фіналі з 5 скакалками);

у групових вправах показала 4-і результати у багатоборстві та у фіналі з 5 м’ячами (7-й результат у фіналі з 5 скакалками); Поліна Каріка показала 5-й результат у фіналі індивідуального багатоборства;

показала 5-й результат у фіналі індивідуального багатоборства; Вікторія Онопрієнко показала 4-і результати у фіналах з м’ячем та булавами (6-й результат у фіналі зі стрічкою);

показала 4-і результати у фіналах з м’ячем та булавами (6-й результат у фіналі зі стрічкою); Збірна України у групових вправах показала 4-і результати у багатоборстві та у фіналі з 3 стрічками/2 м’ячами (6-й результат у фіналі з 5 обручами).

Раніше повідомлялося, що українська гімнастка Крістіна Погранична виграла срібну медаль у багатоборстві на турнірі "Gdynia Rhythmic Stars 2023" у Польщі. Нагадаємо, на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Болгарії українки вибороли чотири медалі.