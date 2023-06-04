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7-річна українка, яка через ракету втратила ногу, виграла перший турнір із гімнастики (відео)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Паскаль виступала вперше після протезування Новина оновлена 04 червня 2023, 12:43
Паскаль виступала вперше після протезування. Фото instagram.com/paskalmasha

Юна спортсменка показала потужну мотивацію

7-річна українська художня гімнастка Олександра Паскаль посіла перше місце на своєму першому турнірі після того, як їй відірвало ногу ракетою. В середині березня 2022 року в Маріуполі загинула інша юна українська гімнастка, 11-річна Катерина Дяченко.

Про це у Facebook повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук. Юна спортсменка виступала вперше після протезування.

За словами Герасимчук, вона дивилася на перфоманс Паскаль, і не могла повірити, як швидко та реабілітувалась після втрати кінцівки.

"А найголовніше, яка ж мотивація потужна повинна бути у 7-річної дівчинки, щоб так реактивно повернутись в художню гімнастику з протезом ноги! Запамʼятайте це імʼя! Це імʼя майбутньої чемпіонки! І ніякі рашисти зі своїми ракетами, поранення та ампутації не зламають нас!", — написала Герасимчук.

Через ракетну атаку в Паскаль був відкритий перелом руки, переломи чотирьох ребер, травма голови, множинні осколкові поранення, а плита, що впала їй на ноги, роздробила всі кістки.

Дівчинка 15 днів перебувала в медикаментозній комі та після багатомісячного лікування провела реабілітацію в Австрії.

Раніше українська гімнастка Вікторія Онопрієнко виграла чемпіонат Європи, виступаючи у фіналі з обручем.

Повідомлялося, що українська гімнастка Христина Погранична виграла срібну медаль у багатоборстві на турнірі "Gdynia Rhythmic Stars 2023" в Польщі.

Нагадаємо, на міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Болгарії українки вибороли чотири медалі.

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#Художня гімнастика