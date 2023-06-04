7-летняя украинка, которая из-за ракеты потеряла ногу, выиграла первый турнир по гимнастике (видео)

Юная спортсменка показала мощную мотивацию

7-летняя украинская художественная гимнастка Александра Паскаль заняла первое место на своем первом турнире после того, как ей из-за ракеты оторвало ногу. В середине марта 2022 года в Мариуполе погибла другая юная украинская гимнастка, 11-летняя Екатерина Дяченко.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. Юная спортсменка выступала впервые после протезирования.

По словам Герасимчук, она смотрела на перфоманс Паскаль, и не могла поверить, как быстро та реабилитировалась после потери конечности.

"А самое главное, какая мотивация мощная должна быть у 7-летней девочки, чтобы так реактивно вернуться в художественную гимнастику с протезом ноги! Запомните это имя! Это имя будущей чемпионки! И никакие рашисты со своими ракетами, ранения и ампутации не сломают нас!", — написала Герасимчук.

Из-за ракетной атаки у Паскаль был открытый перелом руки, переломы четырех ребер, травма головы, множественные осколочные ранения, а упавшая ей на ноги плита раздробила все кости.

Девочка 15 дней находилась в медикаментозной коме и после многомесячного лечения провела реабилитацию в Австрии.

Ранее украинская гимнастка Виктория Оноприенко выиграла чемпионат Европы, выступая в финале с обручем.

Сообщалось, что украинская гимнастка Кристина Пограничная выиграла серебряную медаль в многоборье на турнире "Gdynia Rhythmic Stars 2023" в Польше.

Напомним, на международном турнире по художественной гимнастике в Болгарии украинки завоевали четыре медали.