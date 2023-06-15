Після білоруської тенісистки через страх спілкуватися з українцями на прес-конференцію не прийшла росіянка

Спортсменка відхилила запит журналістки

Після відмови її білоруської колеги Аріни Соболенко на "Ролан Гаррос" російська тенісистка Вероніка Кудерметова не захотіла відвідувати пресконференцію під час турніру нідерландському Хертогенбосі через участь в ній української журналістки Дар'ї Мещерякової.

Про це повідомляє Tribuna.com. Мещерякова була єдиною, хто направив запит на пресконференцію до Кудерметової.

Зазначається, що під час відповідного запиту потрібно було вказати теми для спілкування із сіяною першою на турнірі гравцем.

При цьому теми, яких хотіла торкнутися українська журналістка, — це спонсор тенісистки "Татнафта" та першість "Вімблдон": логотип першого росіянка була вимушена прибрати зі своєї форми, щоб зіграти на турнірі.

Примітно, що Кудерметова відхилила запит Мещерякової, аргументувавши це тим, що ці теми не стосуються матчу. "Татнефть" перебуває під санкціями за постачання нафтопродуктів для армії рф.

Раніше білоруській тенісистці Соболенко не сподобалися питання української журналістки Дар'ї Мещерякової про те, чому вона підтримала диктатора своєї країни олександра лукашенка і не може прямо виступити проти агресії росії. Пізніше Соболенко заявила, що поряд із українською журналісткою почувалася в небезпеці, а тому організатори турніру дали можливість "нейтральній" спортсменці провести пресконференцію без питань про війну в Україні.

Пізніше Соболенко відхрестилася від диктатора своєї країни олександра лукашенка, на підтримку якого в 2020 році підписала листа, після двох відмов давати прес-конференцію через страх перед українцями.