Світоліна здійснила новий гучний прорив у світовому тенісі

Успіхи на "Ролан Гаррос" не пройшли даремно

Українська тенісистка Еліна Світоліна повернулася до топ-100 світового рейтингу після виходу до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт WTA. З 192-ї позиції атлетка піднялася на 73-й рядок класифікації.

Першою ракеткою України залишається Ангеліна Калініна, яка з 26-го місця пересунулася на 25-те. У 10 позиціях від неї її співвітчизниця Марта Костюк, яка перестрибнула одразу чотири рядки.

Також до топ-100 входять українки Леся Цуренко та Катерина Байндль. Перша з 66-го місця піднялася на 45-те, а друга зберегла за собою 83-тю позицію рейтингу.

Лідером класифікації залишається польська тенісистка Іга Швентек, яка із синьо-жовтою стрічкою на знак підтримки України перемогла на "Ролан-Гаррос". Нагадаємо, що Світоліна на початку квітня повернулася на корт через 13 місяців відсутності після народження доньки і ще два тижні тому була 508-ю в рейтингу.

Українка в чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції поступилася "нейтральній" спортсменці з Білорусі Аріні Соболенко. Після гри представниця РБ провокувала Світоліну біля сітки. На післяматчевій прес-конференції Аріна вперше відхрестилася від олександра лукашенка, який є вболівальником тенісистки.