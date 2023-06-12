Свитолина совершила новый громкий прорыв в мировом теннисе

Успехи на "Ролан Гаррос" не прошли даром

Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в топ-100 мирового рейтинга после выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Об этом сообщает официальный сайт WTA. Со 192-й позиции атлетка поднялась на 73-ю строчку классификации.

Первой ракеткой Украины остается Ангелина Калинина, которая с 26-го места передвинулась на 25-е. В 10 позициях от нее ее соотечественница Марта Костюк, которая перепрыгнула сразу четыре строчки.

Также в топ-100 входят украинки Леся Цуренко и Екатерина Байндль. Первая с 66-го места поднялась на 45-е, а вторая сохранила за собой 83-ю позицию рейтинга.

Лидером классификации остается польская теннисистка Ига Швентек, которая с сине-желтой ленточкой в знак поддержки Украины победила на "Ролан-Гаррос". Напомним, что Свитолина в начале апреля вернулась на корт спустя 13 месяцев отсутствия после рождения дочери и еще две недели назад была 508-й в рейтинге.

Украинка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции уступила "нейтральной" спортсменке из Беларуси Арине Соболенко. После игры представительница РБ провоцировала Свитолину у сетки. На послематчевой пресс-конференции Арина впервые открестилась от александра лукашенко, который является болельщиком теннисистки.