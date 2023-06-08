Скандальная теннисистка покинула престижный турнир

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая устроила провокацию против украинской теннисистки Элины Свитолиной, подойдя к сетке в ожидании соперницы, зная, что та отказывается от рукопожатий с игроками из стран-агрессоров, прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции.

Об этом сообщает "Телеграф". Вторая ракетка планеты в полуфинале уступила 43-му номеру мирового рейтинга из Чехии Каролине Муховой.

Матч имел упорный характер и длился три часа и 13 минут. Соболенко проиграла первый сет на тай-брейке, но сравняла счет аналогичным образом в следующей партии.

В решающем сете белоруска вела 5:2 и подавала на матч, но Мухова сумела отыграться, выиграв пять геймов кряду — 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5.

В финале чешская теннисистка сыграет с победительницей пары Ига Швентек (Польша) — Беатрис Хаддад-Мая (Бразилия).

Ранее после другой провокации Соболенко французские болельщики освистали украинскую теннисистку Марту Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске.

Также либо из-за незнания, либо из-за желания соврать вторая ракетка мира заявила, что "в Беларуси, Украине и россии ничего плохого не происходило", когда она играла на родине в матчах Кубке Федерации и вместе с партнершами по команде фотографировалась с лукашенко, хотя диктаторский режим в Беларуси существует еще с 1990-х годов, а война рф против Украины продолжается уже 9 лет.