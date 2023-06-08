Скандальна тенісистка залишила престижний турнір

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко, яка влаштувала провокацію проти української тенісистки Еліни Світоліної, підійшовши до сітки в очікуванні суперниці, знаючи, що та відмовляється від рукостискань із гравцями з країн-агресорів, припинила виступи на Відкритому чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє "Телеграф". Друга ракетка планети у півфіналі поступилася 43-му номеру світового рейтингу з Чехії Кароліні Муховій.

Матч мав впертий характер і тривав три години й 13 хвилин. Соболенко програла перший сет на тайбрейку, але зрівняла рахунок аналогічним чином у наступній партії.

У вирішальному сеті білоруска вела 5:2 і подавала на матч, але Мухова зуміла відігратися, вигравши п’ять геймів поспіль — 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5.

У фіналі чеська тенісистка зіграє з переможницею пари Іга Швентек (Польща) — Беатріс Хаддад-Мая (Бразилія).

Раніше після іншої провокації Соболенко французькі вболівальники освистали українську тенісистку Марту Костюк, яка відмовилася потиснути руку білорусці.

Також або через незнання, або через бажання збрехати друга ракетка світу заявила, що "в Білорусі, Україні та росії нічого поганого не відбувалося", коли вона грала на батьківщині в матчах Кубку Федерації і разом із партнерками по команді фотографувалася з лукашенком, хоча диктаторський режим у Білорусі існує ще з 1990-х років, а війна рф проти України триває вже 9 років.