Теннисистка с сине-желтой ленточкой победила на "Ролан-Гаррос" (видео)

Представительница Польши защитила титул чемпионки

Первая ракетка мира Ига Швентек из Польши в финале Открытого чемпионата Франции-2023 обыграла Каролину Мухову (№43 WTA) из Чехии. Накануне на "Ролан Гаррос" произошел скандал с украинским флагом.

В решающем матче полячка добыла победу в трех сетах — 6:2, 5:7, 6:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом, Ига завоевала три титула на "Ролан Гаррос" (два подряд). Она побеждала в Париже в 2020-м, 2022-м и 2023-м годах. Швентек стала восьмой теннисисткой в истории, которая побеждала на грунтовом Турнире Большого Шлема (ТБШ) три раза и больше.

Видеообзор матча Ига Швентек — Каролина Мухова:

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ига поддержала украинцев и в знак солидарности играет в кепке с сине-желтой ленточкой на ней.

Напомним, самая титулованная теннисистка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции уступила "нейтральной" спортсменке из Беларуси Арине Соболенко. После игры представительница РБ провоцировала украинку у сетки. На послематчевой пресс-конференции Арина впервые открестилась от александра лукашенко, который является болельщиком теннисистки.