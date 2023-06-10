Тенісистка із синьо-жовтою стрічкою перемогла на "Ролан-Гаррос" (відео)

Представниця Польщі захистила титул чемпіонки

Перша ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі у фіналі Відкритого чемпіонату Франції-2023 обіграла Кароліну Мухову (№43 WTA) із Чехії. Напередодні на "Ролан Гаррос" стався скандал з українським прапором.

У вирішальному матчі полячка здобула перемогу у трьох сетах — 6:2, 5:7, 6:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином, Іга завоювала три титули на "Ролан Гаррос" (два поспіль). Вона перемагала в Парижі у 2020-му, 2022-му та 2023-му роках. Швьонтек стала восьмою тенісисткою в історії, яка перемагала на ґрунтовому Турнірі Великого Шлему (ТВШ) тричі й більше.

Відеоогляд матчу Іга Швьонтек — Кароліна Мухова:

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Іга підтримала українців і на знак солідарності грає в кепці з синьо-жовтою стрічкою на ній.

Нагадаємо, найтитулованіша тенісистка України Еліна Світоліна у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Франції поступилася "нейтральній" спортсменці з Білорусі Аріні Соболенко. Після гри представниця РБ провокувала українку біля сітки. На післяматчевій пресконференції Аріна вперше відхрестилася від олександра лукашенка, який є вболівальником тенісистки.