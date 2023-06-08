Серб рідко коментує війну в Україні

Тренер з фізпідготовки відомої української тенісистки Лесі Цуренко Микита Власов висловився про позицію одного з найкращих тенісистів світу серба Новака Джоковича, який публічно закликає не усувати російських атлетів від міжнародних змагань. Напередодні з легендою українського футболу Андрієм Шевченком стався скандал через те, що він сидів поруч із Новаком на матчі Ліги чемпіонів у Мілані.

"Я не дуже погоджуюсь, що він бере активну участь у поверненні росіян і білорусів у змагання. Активної участі він не бере. Принаймні публічно. Але коли його запитують, він каже, що проти дискримінації. Мовляв, розуміє, що українцям важко, але це росіяни та білоруси, ми не повинні дискримінувати.

Г****н, шляпа. На мою думку, Джокович — це шляпа. Я визнаю, що крутий тенісист, який класно грає, чемпіон, класний спортсмен. На мою думку, він як людина — повне г**но, бо стільки зашкварів, скільки було в нього, і це не стосується війни в Україні, а взагалі, це уявити просто неможливо", — заявив Власов.

Нагадаємо, батько Джоковича публічно підтримав рф у війні проти України. Раніше колишній український тенісист Сергій Стаховський на прикладі Новака висміяв вираз "спорт — поза політикою".