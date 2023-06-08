Серб редко комментирует войну в Украине

Тренер по физподготовке известной украинской теннисистки Леси Цуренко Никита Власов высказался о позиции одного из лучших теннисистов мира серба Новака Джоковича, который публично призывает не отстранять российских атлетов от международных соревнований. Накануне с легендой украинского футбола Андреем Шевченко произошел скандал из-за того, что он сидел рядом с Новаком на матче Лиги чемпионов в Милане.

"Я не очень соглашаюсь, что он активно участвует в возвращении россиян и белорусов в соревнования. Активного участия он не принимает. По крайней мере, публично. Но когда его спрашивают, он говорит, что против дискриминации. Мол, понимает, что украинцам тяжело, но это россияне и белорусы, мы не должны дискриминировать.

Г****н, шляпа. По-моему, Джокович — это шляпа. Я признаю, что крутой теннисист, классно играющий, чемпион, классный спортсмен. По-моему, он как человек — полное де**мо, потому что столько зашкваров, сколько было у него, и это не касается войны в Украине, а вообще, это представить просто невозможно", — заявил Власов.

Напомним, отец Джоковича публично поддержал рф в войне против Украины. Ранее бывший украинский теннисист Сергей Стаховский на примере Новака высмеял выражение "спорт — вне политики".