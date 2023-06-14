"Найстрашніша ніч": двоє українських тенісисток ледь не потрапили під обстріл Одеси росією

Спортсменки не соромилися у висловлюваннях

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Владислава Кутузова опинилися поблизу обстрілу росією Одеси в ніч проти 14 червня.

Своїми емоціями вони поділилися в соцмережах. Ястремська на власній сторінці в Instagram зізналася, що внаслідок обстрілу постраждали будівлі за п’ять хвилин від її будинку.

"McDonald’s, житлові будинки, інститут, торговий центр. росія — це терористи", — написала 135-та ракетка світу, яка також тегнула Міжнародну федерацію тенісу та Жіночу тенісну асоціацію (WTA), які допустили до турнірів гравцям з рф і Білорусі.

Крім того, тенісистка опублікувала картинку з написом: "З чого починається ваш ранок? Зі слова "п*дараси".

Кутузова також у Instagram зізналася, що постраждав сусідній від неї будинок. За словами колишньої тенісистки, а тепер тренера в Одесі, в сусідів повибивало вікна.

"Найстрашніша ніч. Ну якими потрібно бути дебілами, щоб потрапити в магазин, бізнес-центр. Вже чекаю новин, що це був стратегічний об’єкт... П*дарусня", — резюмувала вона.

Раніше Ястремська відмовилася потиснути руку росіянці Катерині Олександровій після матчу.

Нещодавно російська тенісистка Анастасія Потапова заявила, що завжди добре спілкувалася з Ястремською, але зараз це "трохи змінилося".